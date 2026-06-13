Москва13 июнВести.Украинские военные вновь нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале станции в мессенджере MAX.
Повреждения получили три транспортных средства, два из них полностью сгорели. Кроме того, выбито остекления в здании цеха и повреждены топливозаправочные колонки.
Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станцииговорится в публикации
В заявлении подчеркивается, что в настоящее время сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры ЗАЭС.
При этом отмечается, что радиационный фон в районе станции остается в пределах естественных значений, работа находится под контролем персонала, безопасность эксплуатации станции обеспечена.