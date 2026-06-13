ВСУ снова атаковали транспортный цех Запорожской АЭС Транспортный цех Запорожской АЭС снова атакован ВСУ

Москва13 июн Вести.Украинские военные вновь нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале станции в мессенджере MAX.

Повреждения получили три транспортных средства, два из них полностью сгорели. Кроме того, выбито остекления в здании цеха и повреждены топливозаправочные колонки.

Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции говорится в публикации

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры ЗАЭС.

При этом отмечается, что радиационный фон в районе станции остается в пределах естественных значений, работа находится под контролем персонала, безопасность эксплуатации станции обеспечена.