Гросси анонсировал визит в Калининград для переговоров с Россией по ЗАЭС

Гросси сообщил о грядущем посещении Калининграда для переговоров по ЗАЭС Гросси анонсировал визит в Калининград для переговоров с Россией по ЗАЭС

Москва3 июл Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что в скором времени нанесет визит в Калининград для переговоров с российскими ведомствами по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Конкретную дату приезда глава организации не уточнил.

Я буду в Калининграде на очень важной встрече — мы называем такие встречи пленарными заседаниями пояснил Гросси

По информации гендиректора, МАГАТЭ проведет с Росатомом, Ростехнадзором, российским ядерным регулятором, Министерством иностранных дел, а также с Вооруженными силами и Росгвардией.

В рамках переговоров будут обсуждены такие темы, как режимы прекращения огня, функционирование ЗАЭС, технические требования и военная обстановка, заключил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность усилением военной активности близ Запорожской АЭС в последние дни, что ставит под угрозу принципы ядерной безопасности.