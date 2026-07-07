Постпред РФ Ульянов: тему атак ВСУ на Энергодар поднимут на встрече с Гросси

Россия поднимет тему атак ВСУ на Энергодар на встрече с Гросси в Калининграде Постпред РФ Ульянов: тему атак ВСУ на Энергодар поднимут на встрече с Гросси

Москва7 июл Вести.Российская делегация поднимет тему украинских атак на Энергодар на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил Ульянов РИА Новости, российская сторона и МАГАТЭ на встрече могут поднимать любые вопросы.

Нас сейчас больше всего сейчас волнует то, что, начиная с конца апреля, украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей сказал дипломат

Он заявил, что от МАГАТЭ ждут "более адекватной" реакции на эти недопустимые факты.

Как рассказал Ульянов, также на встрече в Калининграде будут обсуждаться вопросы безопасности Запорожской АЭС.

Россия намерена использовать все доступные рычаги МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества уровень опасности атак киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.