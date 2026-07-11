Ульянов: Россия и МАГАТЭ договорились о мерах для улучшения ситуации на ЗАЭС

РФ и МАГАТЭ договорились о практических шагах для улучшения ситуации вокруг ЗАЭС Ульянов: Россия и МАГАТЭ договорились о мерах для улучшения ситуации на ЗАЭС

Москва11 июл Вести.Делегации России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам консультаций вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) договорились о возможных практических шагах для улучшения ситуации, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

10 июля в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси​​​.

По итогам обсуждения был достигнут ряд общих договоренностей относительно возможных практических шагов, направленных на улучшение текущей ситуации написал Ульянов в своем аккаунте в социальной сети Х

В ходе консультаций глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. По его словам, украинские боевики с марта 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.

Лихачев также сообщил, что Киев так и не подал напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.