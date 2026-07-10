15:01 10 июля 2026 15:13 10.07.2026Сергей КузнецовЭкономикаЛихачев: ВСУ с марта провели по ЗАЭС 460 атак БПЛА и 15 ударов артиллериейЛихачев: ВСУ с марта провели по ЗАЭС 460 атак БПЛА и 15 ударов артиллериейСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ Кремле объяснили, почему продолжается спецоперация на Украине12:52 ФСБ сорвала крупный теракт Киева по подрыву аэродрома в Ростове-на-Дону08:48 Десантники ВС РФ предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области05:58 Россия ждет реакции ОЗХО на нарушения Украиной конвенции о запрещении химоружия04:50 Участников бунта против ТЦК во Львове принудили публично принести извинения02:37 В Турции арестована россиянка, не пустившая девочку в буркини в бассейн23:36 9 июлПремьер Бельгии случайно провез в багаже револьвер от Эрдогана с саммита НАТО22:31 9 июлВ Совфеде предупредили о последствиях "закрытия неба" над Украиной15:48 9 июлЭкономикаАлексей Лихачев10.07.2026