15:01 10 июля 2026 Сергей Кузнецов Экономика

Лихачев: ВСУ с марта провели по ЗАЭС 460 атак БПЛА и 15 ударов артиллерией Лихачев: ВСУ с марта провели по ЗАЭС 460 атак БПЛА и 15 ударов артиллерией