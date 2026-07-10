Захарова назвала унизительным для Зеленского саммит НАТО в Анкаре Захарова: саммит НАТО в Анкаре стал для Зеленского унизительным

Москва10 июл Вести.Прошедший с 7 по 8 июля саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии об украинском кризисе, который опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, Зеленского не позвали на пленарное заседание, а дали лишь возможность кратко выступить на "форуме оборонных индустрий" НАТО, причем ничего нового он собравшимся не рассказал. Она добавила, что глава киевского режима в очередной раз озвучил свой "традиционный набор хотелок", выпрашивая поставки систем противоракетной обороны и противовоздушной обороны, боеприпасы к ним, а также рекламировал террористические "компетенции" Вооруженных сил Украины.

Состоявший 7-8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского … Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало. Утешительным призом можно считать заключение украинцами нескольких двусторонних соглашений в рамках коррумпированного проекта "дроновых сделок" сказано в сообщении

Она отметила, что еще более скоротечной оказалась пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте. Тогда Зеленскому на выступление выделили всего четыре минуты без вопросов журналистов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров выразил мнение, что выступление Зеленского на саммите НАТО в Анкаре – попытка переложить ответственность на европейцев и США, чтобы создать иллюзию для украинцев, что Киев делает все возможное.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский вновь призвал принять Украину в НАТО, аргументировав свое предложение возросшим уровнем обороноспособности страны.