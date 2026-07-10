Москва10 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский шантажировал страны Североатлантического альянса ядерным оружием, пытаясь добиться увеличения поддержки Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что накануне саммита НАТО киевский главарь давал понять, что видит в ядерном оружии гарантии безопасности себя и собственного режима.

Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия. Об этом он заявил изданию Financial Times накануне саммита, подчеркнув под видом якобы жалобы "вслух": "У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть"… Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался сообщается в комментарии Захаровой

Она также отметила неопределенность перспектив дальнейшей поддержки киевского режима из-за заявлений стран Запада о том, что их возможности исчерпаны.

Ранее представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва тщательным образом отслеживает деятельность государств Евросоюза и НАТО в области ядерного оружия. По его словам, страны Запада готовятся к "конфликту высокой интенсивности" с Россией.