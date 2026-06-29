МИД: Киев пытается столкнуть Россию и НАТО МИД РФ: Киев наращивает попытки столкнуть Россию и НАТО

Москва29 июн Вести.Киевский режим предпринимает попытки столкнуть НАТО и Россию в прямом вооруженном конфликте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что при этом командные подразделения НАТО и структуры киевского режима поступательно наращивают интеграцию в совместном поиске, разработке и внедрении боевых решений для их применения против России на фоне сращивания военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса.

В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий приводятся слова Захаровой на сайте МИД

Дипломат подчеркнула, что своими безрассудными и агрессивными действиями украинско-натовская связка дает военным РФ дополнительное право обращать повышенное внимание на любые предприятия, задействованные в разработке вооружений.

Ранее замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт на Украине.