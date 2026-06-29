Москва29 июн Вести.Североатлантический альянс постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину в качестве испытательного полигона. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на растущую интеграцию командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в вопросе разработки и внедрения новых решений для применения против России.

Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли "испытательного полигона" для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России

Она добавила, что при этом НАТО игнорирует деструктивные последствия своей политики на Украине и опасность дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны переходят к новой фазе конфронтации с Россией, предоставляя ВСУ разведывательные данные для ударов и снабжая их дальнобойным оружием. По мнению политика, грань между "опосредованной" и "прямой" войной против РФ, которую ведут страны НАТО, начинает постепенно стираться.