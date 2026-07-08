Захарова рассказала о возможных последствиях решений, принятых на саммите НАТО Захарова: безответственные решения НАТО могут привести к катастрофе весь мир

Москва8 июл Вести.Безответственные решения, принятые на саммите НАТО в Анкаре, могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что курс альянса остается прежним - милитаризация европейского континента, наращивание оборонного потенциала, подготовка к вооруженному конфликту с Россией и поддержка Украины ради достижения "эфемерной цели", подразумевающей нанесение "стратегического поражения" РФ.

Как констатировал генсек НАТО Марк Рютте, "нет времени на раздумья". А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только альянс, но и весь мир заключила Захарова

Ранее газета Türkıye сообщила, что в рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре были заключены контракты на сумму не менее 50 млрд долларов.

Кроме того, участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.