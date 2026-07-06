МИД: НАТО продолжит создавать угрозы для России МИД: НАТО продолжит создавать угрозы для России на различных направлениях

Москва6 июл Вести.НАТО продолжит создавать угрозы для безопасности России, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

В центре внимания предстоящего 8 июля саммита НАТО в Анкаре окажутся вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений по увеличению военных расходов стран альянса. Стороны рассмотрят также "российский вопрос", отметил Масленников.

Североатлантический союз продолжит продвигать конфронтационную повестку дня в отношении России, а в практическом плане - создавать угрозы нашей безопасности на различных географических направлениях и в различных операционных средах приводит РИА Новости слова Масленникова

Дипломат отметил, что Москва не видит оснований того, что НАТО изменит антироссийский курс. Этот курс закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО от 2022 года.