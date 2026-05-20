Москва20 мая Вести.Россия остается наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он также указал на постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность стран НАТО. Он подчеркнул, что сейчас главный вопрос для государств-членов – скорость реализации уже взятых на себя обязательств.

Выступая перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Рютте обратил внимание на место проведения заседания – Швецию, вступившую в альянс в 2024 году. Это, по его словам, демонстрирует фундаментальные изменения в европейской архитектуре безопасности.

Она стала более опасной, более конфликтной, и это делает еще более важным сотрудничество союзников по НАТО для защиты нашей свободы и безопасности сказал он

Ранее Рютте заявил, что НАТО следит за учениями России по подготовке и применению ядерных сил. Генсек напомнил, что последствия применения ядерного оружия будут разрушительными.