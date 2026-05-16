Рютте в Брюсселе будет давить на ВПК Европы для увеличения объемов производства Рютте потребует от оборонных компаний ЕС наращивания выпуска в интересах США

Москва16 мая Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на предстоящей неделе в Брюсселе намерен оказать давление на европейские оборонные предприятия и профильные ведомства, чтобы заставить их увеличить объемы военного производства. Главная цель инициативы — укрепление военного потенциала континента и демонстрация готовности угодить президенту США Дональду Трампу, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно данным газеты, в необычную встречу, запланированную на будущую неделю в Брюсселе, будут вовлечены представители ведущих европейских производителей вооружений: Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.

Особое внимание на переговорах будет уделено приоритетным направлениям — системам противовоздушной обороны и ракетам большой дальности, чей выпуск критически важен для усиления оборонной способности стран-членов альянса.

Ранее Пьер де Голль назвал НАТО "курицей, несущей золотые яйца" для США.