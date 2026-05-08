Москва8 мая Вести.Для Соединенных Штатов НАТО – это курица, которая несет золотые яйца. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что скрепляющей основой для НАТО является возможность запугивать население.

Для них [США] это слишком хорошая курица, несущая золотые яйца и, конечно, фантастическая возможность разжигать страх. Ведь ничто так не объединяет людей, как страх. Когда вы теряете электорат и перестаете быть представителями народа, поскольку вас поддерживают лишь 15-20% избирателей, вы разжигаете страх, пытаясь удержать страну под контролем и остаться у власти. Все это гигантская ложь, это дисбаланс и, главное, это не может длиться вечно