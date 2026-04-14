Внук де Голля считает, что Франция должна самостоятельно управлять базами НАТО Внук де Голля: Франция должна контролировать базы НАТО на своей территории

Москва14 апр Вести.Франция должна непременно взять под собственный контроль военные базы на своей территории, которые сейчас управляются силами НАТО, заявил внук бывшего французского президента, генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.

По словам де Голля, во Франции произошел отказ от национального суверенитета и в отношении баз НАТО. Президент республики 2012-2017 годов Франсуа Олланд постановил, что базы Североатлантического альянса "являются наднациональными территориями, следовательно, они больше не принадлежат Франции".

Необходимо во что бы то ни стало восстановить эту автономию, эту независимость приводит агентство слова де Голля

Внук легендарного французского генерала также отметил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов Америки из НАТО не стоит воспринимать всерьез, поскольку альянс "обеспечивает им финансовую выгоду". Как утверждает де Голль, до 70% военных закупок стран НАТО "приходится на американское вооружение".

Ранее лидер левых в Бундестаге призвал Германию закрыть американские базы на территории страны, потому что Берлин не должен быть соучастником войны США против Ирана.