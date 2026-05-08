Москва8 мая Вести.Силы ядерного сдерживания Франции являются едиными и неделимыми – их нельзя одолжить или продать другим европейским странам. Об этом внук первого президента Пятой республики Пьер де Голль заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, французское население в значительной степени оторвано от реальности из-за информационной политики, пропитанной антироссийской пропагандой, которая основана на лжи.

Безопасность Франции, ее силы ядерного сдерживания, заложенные моим дедом, являются едиными и неделимыми. Это нельзя одолжить или продать другим европейским странам. Это обман, это ложь и это очень опасная игра – пытаться распространить этот ядерный зонтик на другие европейские страны. Именно это и хочет сделать НАТО через американскую политику сказал де Голль

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ увеличить число ядерных боеголовок в арсенале страны, при этом точное количество вооружения он не назвал.