Москва8 мая Вести.Каждой европейской стране необходимо вернуть свой суверенитет, чтобы установить сбалансированные и здоровые отношения. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Внук генерала де Голля отметил, что без этого невозможно обеспечить прочную и долгосрочную безопасность в Европе – ни в экономической, ни в оборонной сферах.

Чтобы мир был сильным, необходимо, чтобы нации были суверенными, чтобы они устанавливали между собой сбалансированные и здоровые отношения. С помощью слабых наций, зависимых от других стран, невозможно обеспечить прочную и долгосрочную безопасность в Европе ни в экономическом плане, ни в плане обороны. Это то, что в конечном итоге не может работать. Каждая европейская страна должна вернуть себе суверенитет, как того хотел генерал де Голль. И многое из того, о чем он говорил, все перспективы и вызовы, которые он ставил в то время, актуальны и сегодня сказал Пьер де Голль

Ранее он заявил, что все больше людей во Франции и Европе хотят нормальных и сбалансированных отношений с Россией.