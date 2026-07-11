Москва11 июл Вести.Европе необходимо сформировать союз с Россией, поскольку это диктуется "логикой здравого смысла". Такое мнение высказал внук первого президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль в беседе с ТАСС.

Для Европы жизненно необходимо заключить союз и сотрудничать с Россией, как того хотел мой дед, высказался собеседник агентства

Де Голль-младший считает, что это является императивом, обусловленным логикой географии, здравого смысла и исторического опыта. Он подчеркнул, что обойтись без России невозможно, а текущие европейские санкции наказывают лишь самих европейцев.

Руководитель фонда также заявил, что народы Европы "устали от нелегитимной технократии, которая стремится к войне" и призвал европейцев вернуться к основополагающим ценностям.

Он уточнил, что речь идет о моральных принципах, уважении, соблюдении данного слова, взаимопонимании и сотрудничестве — о том, что всегда составляло человеческие ценности.

Кроме того, де Голль отметил многовековую дружбу между Францией и Россией, подчеркнув взаимное восхищение культурами обеих стран. Он выразил уверенность в прочности этой реальности, которая не подвластна разрушению со стороны "европейских технократов".

Ранее Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, которого он глубоко уважает.