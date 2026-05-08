Москва8 мая Вести.На самом деле в Европе любят русских, а прекращение официальных контактов между Францией и Россией - это решение меньшинства, а не всего народа. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

При этом он указал, что продолжаются научные контакты, в частности по МКС и космическим миссиям, идут академические обмены.

Я понимаю, какую усталость может вызывать в России эта стена непонимания. Вы в России знаете, что жители Франции и Европы любят вас. Французы и европейцы знают, что Россия не такая и что между нашими двумя странами всегда будут особые отношения. Официальные контакты на данный момент прерваны по воле меньшинства, это не воля всего французского народа. Но научные контакты продолжаются. Международная космическая станция или космические миссии — прекрасный тому пример. Русских принимают на Венецианской биеннале. Сегодня Международный олимпийский комитет вновь допускает хотя бы на Паралимпийские игры российских спортсменов под национальным флагом. Продолжаются академические обмены, идут обмены в области спорта, продолжаются дипломатические контакты, хоть и преимущественно по неофициальным каналам сказал де Голль

Ранее он заявил, что в мире недостаточной знают о том, какие русские на самом деле.