Москва8 мая Вести.Во Франции и Европе все больше людей хотят нормальных и сбалансированных отношений с Россией. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

По словам внука генерала де Голля, французы и европейцы знают, что Россия не хочет войны с ними, а наоборот, стремится к миру и нормальным отношениям.

Я думаю, что французы не дураки, европейцы не дураки. Об этом свидетельствует падение популярности всех европейских правительств. Люди осознают, что происходит, люди не слепы. И во Франции, и в Европе все больше и больше людей хотят нормальных и сбалансированных отношений с Россией. Потому что это необходимо, потому что это естественно. Они на самом деле знают, что Россия – это Европа и что Россия не хочет войны. Напротив, она хочет мира и нормальных, сбалансированных отношений с Европой, с Францией, потому что это одно из условий мирового равновесия сказал Пьер де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что Франция отказалась от своего суверенитета и независимости в рамках НАТО и полностью зависит от доброй воли США.