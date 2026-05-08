Внук де Голля назвал ключ к восстановлению отношений между РФ и Европой Пьер де Голль рассказал, что может восстановить отношения между РФ и Европой

Москва8 мая Вести.Ключ к восстановлению диалога между РФ и Европой может быть найден через эмигрантов, которые хорошо понимают, как работает многополярный мир. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он добавил, что именно эмигранты хорошо понимают, что Россия является не врагом, а надежным партнером европейских стран.

Ключ к восстановлению диалога с нашей страной, преодолению этих, на мой взгляд, временных, политических и технократических препятствий может быть найден опосредованно через эмигрантов, которые открыты, восприимчивы к обмену, к разнообразию, потому что мусульманские, азиатские, африканские общины, осознают, что мир становится многополярным, осознают, что Россия не является нашим врагом, понимают, что Россия надежный и прочный партнер для обновления отношений в Европе и в мире рассказал де Голль

Ранее де Голль заявил, что население Франции задушено пропагандой и избытком проблем, которые заставляют их закрываться в себе.