Внук де Голля: в мире не знают о том, какая Россия на самом деле

Москва8 мая Вести.В мире недостаточно знают о русских. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Он заявил - для русских важно, что в сердце и что в голове.

Я часто говорю [европейцам]: "Вам лгут о том, что такое Россия на самом деле". Вы мудрый народ, вы вдумчивый народ. Вы не хотите войны. Вы — народ полной противоречий. Вас порой трудно понять, потому что общение для вас не самое главное. В России важно то, что в сердце, и то, что в голове. Поэтому нет нужды в общении, на первом месте стоит разум. В современном мире, мире коммуникаций, нужно говорить, нужно объяснять, но о вас знают недостаточно, недостаточно знают о достоинствах вашей фантастической системы образования, хотя она признана во всем мире. Не знают, что вы разрабатываете вакцину от рака, которая будет производиться в промышленных масштабах в Индии сказал Пьер де Голль

Он добавил, что французы утратили способность воспринимать другие культуры.

Французы утратили эту открытость, эту способность воспринимать другие культуры, признавать другие возможности, другие альтернативы. Таковы реалии многополярного мира. Но француз — это открытый человек, это человек, который путешествовал, который построил международную дипломатию, культурную дипломатию, научную дипломатию, дипломатию обмена отметил он

Ранее Пьер де Голль заявил, что для него очень важно укреплять дружбу между Россией и Францией.