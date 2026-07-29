Внук де Голля заявил, что хочет постоянно жить в России

Внук де Голля планирует переехать в Россию на постоянное жительство Внук де Голля заявил, что хочет постоянно жить в России

Москва29 июл Вести.Внук французского президента 1959-1969 годов, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль хочет переехать в Российскую Федерацию на постоянное жительство.

Об этом он рассказал РИА Новости, уточнив, что его желание разделяет с ним его супруга.

Мы с женой теперь часто бываем в России​​​. В дальнейшем мы собираемся жить тут постоянно сказал Пьер де Голль

При этом он отметил доброту россиян и их готовность помочь. Также де Голль впечатлен уровнем сервиса в России и культурой обслуживания клиентов.

Ранее он заявлял о намерении получить российское гражданство.

Кроме того, Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, которого он глубоко уважает.