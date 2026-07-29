Москва29 июлВести.Внук французского президента 1959-1969 годов, генерала Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль хочет переехать в Российскую Федерацию на постоянное жительство.
Об этом он рассказал РИА Новости, уточнив, что его желание разделяет с ним его супруга.
Мы с женой теперь часто бываем в России. В дальнейшем мы собираемся жить тут постоянносказал Пьер де Голль
При этом он отметил доброту россиян и их готовность помочь. Также де Голль впечатлен уровнем сервиса в России и культурой обслуживания клиентов.
Ранее он заявлял о намерении получить российское гражданство.
Кроме того, Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, которого он глубоко уважает.