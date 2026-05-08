Внук де Голля приехал в РФ, чтобы укрепить дружбу между Россией и Францией Пьер де Голль: для меня важно укреплять франко-российскую дружбу

Москва8 мая Вести.Внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер приехал в РФ, чтобы отстаивать франко-российскую дружбу. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что планирует принимать участие в Международном форуме по безопасности, который пройдет в Москве 26-29 мая.

Что касается меня и моей семьи, то сегодня меня сопровождает мой кузен. Наши деды были братьями, для меня очень важно быть здесь, в Москве, чтобы укреплять франко-российскую дружбу, чтобы отстаивать то, что представляет собой настоящая французская дипломатия, которую сегодня совершенно не видно рассказал де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что французские ядерные силы должны оставаться под контролем Парижа, а их передача в третьи руки является крайне опасной.