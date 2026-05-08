Москва8 маяВести.Внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер приехал в РФ, чтобы отстаивать франко-российскую дружбу. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".
Он добавил, что планирует принимать участие в Международном форуме по безопасности, который пройдет в Москве 26-29 мая.
Что касается меня и моей семьи, то сегодня меня сопровождает мой кузен. Наши деды были братьями, для меня очень важно быть здесь, в Москве, чтобы укреплять франко-российскую дружбу, чтобы отстаивать то, что представляет собой настоящая французская дипломатия, которую сегодня совершенно не виднорассказал де Голль
Ранее Пьер де Голль заявил, что французские ядерные силы должны оставаться под контролем Парижа, а их передача в третьи руки является крайне опасной.