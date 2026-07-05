Внук де Голля намерен переехать в Россию и получить российский паспорт

Внук де Голля заявил о желании переехать в Россию вместе с семьей Внук де Голля намерен переехать в Россию и получить российский паспорт

Москва5 июл Вести.Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о намерении переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство, сообщает ТАСС .

Россия – великая страна, подчеркнул Пьер де Голль.

Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь приводит ТАСС слова де Голля

Пьер де Голль заявил ранее, что каждой европейской стране необходимо вернуть свой суверенитет, чтобы установить сбалансированные и здоровые отношения с другими странами.

По его словам, правительство президента Франции Эммануэля Макрона поддерживают только 20% граждан страны.