Москва8 мая Вести.Правительство президента Франции Эммануэля Макрона поддерживают только 20% граждан. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Нашей страной управляет некомпетентная и безответственная технократия, которая не представляет Францию. Эта технократия сильно дискредитирована, и во Франции очень мало людей поддерживают ее и это правительство. Лишь 20% французов сегодня одобряют политику своей страны, и такая же ситуация наблюдается в большинстве европейских стран рассказал де Голль

Ранее Пьер де Голль заявил, что одной из целей его визита в РФ является укрепление дружбы между Россией и Францией.