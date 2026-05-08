Москва8 мая Вести.Безработица, отсутствие финансовой безопасности и утрата суверенитета – настоящие проблемы Франции. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля Пьер.

Утрата суверенитета является проблемой не только Франции, но и других европейских стран, уточнил он.

Настоящие проблемы Франции — это отсутствие безопасности, в том числе экономической и финансовой. Это безработица, это зависимость от экономического кризиса, который еще более усугубляется войной в Иране. И прежде всего, это утрата суверенитета, что, на мой взгляд, является катастрофой для нашей страны и других европейских стран. То есть мы отказались от нашего суверенитета в пользу англосаксонской гегемонии рассказал Пьер де Голль

Ранее он рассказал, что ему важно участвовать в Международном форуме по безопасности, который пройдет в Москве в конце мая, так как там будет обсуждаться построение более справедливого миропорядка.