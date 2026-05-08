Москва8 мая Вести.В Европе действует цензура, из-за которой нарушена коммуникация между странами Евросоюза и Россией. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер.

Он отметил, что цензура ограничивает доступ людей к правдивой информации.

Я думаю, что если сегодня коммуникация [между странами Европы и Россией] не проходит, это значит только одно: цензура действительно существует. Это правда. Европейская комиссия собирается ввести обязательный QR-код якобы для защиты молодежи, наших подростков, от того, чтобы они не стали заложниками соцсетей и не подвергались влиянию. В некотором смысле я считаю это хорошей идеей, но в конечном итоге все это делается для того, чтобы ограничить возможность людей получать доступ к свободной информации и свободному интернету