Москва14 апр Вести.Французские власти наперекор международным нормам запрещают российским диппредставительствам оказывать поддержку задержанным в стране гражданам РФ, заявил внук бывшего французского президента, генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

С таким утверждением он выступил в интервью ТАСС.

По словам де Голля, "разбираться в этом должны международная юстиция, международные судебные органы и дипломатия".

Мне известно, что не соблюдаются даже минимальные дипломатические нормы доступа к материалам. Французская сторона не предоставляет их российскому посольству сказал собеседник агентства

Он подчеркнул, что происходящее носит несправедливый и дискриминационный характер, а диппредставительствам нельзя мешать выполнять свои функции.

По данным российского посольства, во Франции более 400 российских граждан сейчас остаются под арестом. В дипмиссии заявляли, что французская сторона зачастую не оповещают ее о задержании внутри республики российских граждан.