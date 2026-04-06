Москва6 апрВести.Более 400 российских граждан сейчас остаются под арестом во Франции, против них ведется дело, сообщает РИА Новости.
Такие данные агентству озвучили в посольстве РФ во Франции.
В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствиемсообщили в российском диппредставительстве
Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов заявлял, что множество россиян находятся под следствием во Франции из-за надуманных обвинений.