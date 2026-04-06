РИА Новости: более 400 граждан РФ находятся под арестом во Франции

Москва6 апр Вести.Более 400 российских граждан сейчас остаются под арестом во Франции, против них ведется дело, сообщает РИА Новости.

Такие данные агентству озвучили в посольстве РФ во Франции.

В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием сообщили в российском диппредставительстве

Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов заявлял, что множество россиян находятся под следствием во Франции из-за надуманных обвинений.