Москва10 апрВести.В тюрьмах Республики Кипр заключены девять российских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь кипрского министерства юстиции и общественного порядка Николетта Тириму в беседе с РИА Новости.
По данным тюремного департамента, в общей сложности в пенитенциарных учреждениях острова находятся 1182 человек. Свыше половины из них (616 граждан) являются иностранцами.
Ранее сообщалось, что на Кипре внезапно умерли двое россиян.