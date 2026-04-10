Минюст: в тюрьмах Кипра содержатся девять россиян

Москва10 апр Вести.В тюрьмах Республики Кипр заключены девять российских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь кипрского министерства юстиции и общественного порядка Николетта Тириму в беседе с РИА Новости.

По данным тюремного департамента, в общей сложности в пенитенциарных учреждениях острова находятся 1182 человек. Свыше половины из них (616 граждан) являются иностранцами.

Ранее сообщалось, что на Кипре внезапно умерли двое россиян.