Песков: РФ держит ситуацию с арестованными в Баку 11 россиянами на контроле

Москва16 апр Вести.Ситуация с находящимися в бакинском СИЗО 11 россиянами отслеживается по линии внешнеполитического ведомства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

По его словам, заявление МИД РФ и Азербайджана об урегулировании инцидента с крушением азербайджанского пассажирского лайнера было достаточно исчерпывающим.

Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан сказал Песков

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой обсудила российско-азербайджанские отношения. Она отметила, что они обладают огромным потенциалом.