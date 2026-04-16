Москва16 апрВести.Ситуация с находящимися в бакинском СИЗО 11 россиянами отслеживается по линии внешнеполитического ведомства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.
По его словам, заявление МИД РФ и Азербайджана об урегулировании инцидента с крушением азербайджанского пассажирского лайнера было достаточно исчерпывающим.
Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждансказал Песков
Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой обсудила российско-азербайджанские отношения. Она отметила, что они обладают огромным потенциалом.