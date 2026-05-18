Песков: РФ находится в контакте с Кубой по вопросам помощи в условиях блокады

Москва18 мая Вести.Россия находится в постоянном контакте с Кубой, в том числе по вопросам помощи в условиях блокады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва совместно с Гаваной ищет возможные пути помощи островному государству, оказавшемуся в морской блокаде со стороны США.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями сказал Песков журналистам

Ранее портал Axios сообщил, что американские власти изучают потенциальную угрозу применения ударных беспилотников со стороны Кубы.