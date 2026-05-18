Москва18 маяВести.Россия находится в постоянном контакте с Кубой, в том числе по вопросам помощи в условиях блокады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва совместно с Гаваной ищет возможные пути помощи островному государству, оказавшемуся в морской блокаде со стороны США.
Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьямисказал Песков журналистам
Ранее портал Axios сообщил, что американские власти изучают потенциальную угрозу применения ударных беспилотников со стороны Кубы.