Матвиенко встретилась с председателем парламента Азербайджана Гафаровой

Москва16 апр Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой обсудила российско-азербайджанские отношения и отметила, что они обладают огромным потенциалом, сообщает пресс-служба Совфеда.

Мы нацелены на упрочение связей с Азербайджаном подчеркнула Матвиенко

Стороны подтвердили регулярность контактов парламентариев РФ и Азербайджана. Пользуясь случаем, председатель СФ попросила передать добрые пожелания президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Гафарова в свою очередь передала приветствие от Алиева и подтвердила приверженность укреплению всестороннего сотрудничества двух стран.

Также спикер Совфеда выразила соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшим в декабре 2024 года.

Участники беседы также затронули ситуацию вокруг Ирана. Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин выразил признательность Алиеву за помощь в эвакуации из Ирана российских граждан, а также в вопросах доставки гуманитарной помощи от России иранскому народу через территорию Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Москва и Баку урегулировали последствия крушения самолета Embraer 190 под Актау.