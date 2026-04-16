Москва16 апрВести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой обсудила российско-азербайджанские отношения и отметила, что они обладают огромным потенциалом, сообщает пресс-служба Совфеда.
Мы нацелены на упрочение связей с Азербайджаномподчеркнула Матвиенко
Стороны подтвердили регулярность контактов парламентариев РФ и Азербайджана. Пользуясь случаем, председатель СФ попросила передать добрые пожелания президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Гафарова в свою очередь передала приветствие от Алиева и подтвердила приверженность укреплению всестороннего сотрудничества двух стран.
Также спикер Совфеда выразила соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшим в декабре 2024 года.
Участники беседы также затронули ситуацию вокруг Ирана. Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин выразил признательность Алиеву за помощь в эвакуации из Ирана российских граждан, а также в вопросах доставки гуманитарной помощи от России иранскому народу через территорию Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Москва и Баку урегулировали последствия крушения самолета Embraer 190 под Актау.