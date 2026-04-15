Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения рейса AZAL

Москва15 апр Вести.Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета Embraer 190 под Актау в декабре 2024 года, говорится в совместном заявлении российского и азербайджанского МИД.

Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ

Москва и Баку выразили обоюдное стремление выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, отметив, что урегулирование последствий ЧП подтверждает союзнические отношения двух стран.

Урегулирование достигнуто в соответствии с договоренностями российского и азербайджанского лидеров на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года.

Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия указывается в сообщении

Самолет разбился близ города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве РФ.

Ранее в МИД РФ опровергали вброс о невыплатах страховки при падении самолета в Актау.