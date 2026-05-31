В Германии умер спортивный комментатор, мастер по снукеру Владимир Синицын

Ушел из жизни "голос снукера" в России Владимир Синицын В Германии умер спортивный комментатор, мастер по снукеру Владимир Синицын

Москва31 мая Вести.Спортивный комментатор Владимир Синицын скончался в Германии на 75-м году жизни, сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

До этого он был у своих друзей, с которыми вместе играл в бильярд. Прямо во время партии ему стало плохо, его экстренно госпитализировали, в больнице он умер пишет паблик

Синицын постоянно проживал в Латвии. В Риге у него был собственный бильярдный клуб.

Комментатор был известен как "голос снукера", поскольку комментировал и судил различные международные турниры в этом виде бильярда. С 2000 года Синицын комментировал снукер на телеканале Eurosport.