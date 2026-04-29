Москва29 апр Вести.Умер доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Воеводин. Печальная новость появилась в Telegram-канале Национального центра физики и математики (НЦФМ).

Скоропостижно ушел из жизни наш коллега, соратник и верный друг – профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Научно-вычислительного центра и филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Владимир Валентинович Воеводин говорится в публикации

В НЦФМ отметили, что Владимир Валентинович был выдающимся ученым, истинным профессионалом, настоящим патриотом, человеком большой души и высоких нравственных ориентиров.

В последние годы он посвятил себя подготовке молодого поколения талантливых ученых в филиале МГУ в Сарове. Каждого магистра и аспиранта знал лично, был в курсе их научных работ, проблем или достижений. И всегда был готов поделиться знаниями, опытом и жизненной мудростью.

Владимир Воеводин родился 25 мая 1962 года в Москве. С отличием окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. В Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ работал с 1990 года, возглавил его в 2019 году. Специалист по суперкомпьютерам и параллельным вычислениям.

Церемония прощания с Владимиром Валентиновичем состоится 2 мая в 11.00 в Доме культуры МГУ на Ленинских горах в Москве.