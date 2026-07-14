Москва14 июл Вести.В Коми умер известный российский ученый-историк Александр Попов. Об этом сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

Ушел из жизни выдающийся ученый, доктор исторических наук, профессор Александр Александрович Попов… От лица всех жителей республики выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда сохранится в наших сердцах написал губернатор в своем Telegram-канале

Гольдштейн подчеркнул, что ученый внес огромный вклад в укрепление межнационального мира, многие годы возглавляя отделение "Ассамблеи народов России". Также он занимал пост полномочного представителя президента России в регионе и являлся главным научным сотрудником Института языка, литературы и истории.

Губернатор назвал Попова патриотом своей земли, мудрым наставником и исключительно интеллигентным человеком, а его уход – невосполнимой утратой для всего региона.