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Москва6 июл Вести.Прощание со скончавшимся академиком РАН, Почетным гражданином Санкт‑Петербурга Владимиром Окрепиловым пройдет 8 июля, сообщается на сайте городской администрации.

Гражданская панихида состоится в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Чин отпевания будет совершен в Николо-Богоявленском морском соборе. Владимир Окрепилов будет похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры говорится в публикации

Соболезнования в связи с кончиной Окрепилова, одного из крупнейших в мире ученых и специалистов в области качества, выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Владимир Валентинович был научным руководителем Института проблем региональной экономики РАН, ректором Института управления качеством, членом Общественной палаты Санкт‑Петербурга. Участвовал в создании в России законодательной базы в сфере стандартизации, метрологии и управления качеством, в том числе в разработке законов "Об обеспечении единства измерений", "О защите прав потребителей" и других. Являлся членом президиума Научно-технического совета при правительстве Санкт‑Петербурга.

Окрепилов – лауреат премий президента и правительства РФ в области образования, премии правительства в области науки и техники, премии РАН за лучшие работы по популяризации науки. Автор и соавтор около 800 научных работ, из них 35 монографий, в том числе 16 авторских, 13 учебников.