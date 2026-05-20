Москва20 мая Вести.На 72-м году жизни скончался эпидемиолог, доктор медицинских наук и академик РАН Вадим Валентинович Покровский. Об этом сообщила пресс-служба научно-исследовательского института медицины труда им. Н. Ф. Измерова.

Профессор скоропостижно умер 20 мая. Сотрудники и руководство института выразили соболезнования родным, близким и коллегам Вадима Валентиновича.

[Покровский] внес огромный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, что способствует снижению заболеваемости и смертности населения нашей страны от инфекционных болезней. Огромную часть своей жизни и научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей заболеваний. Он создал научную школу, подготовил огромное число специалистов в области противодействия распространению ВИЧ говорится в материале, опубликованном на сайте

Вадим Покровский родился 17 января 1955 года. Он является лауреатом Государственной премии России и премии Правительства РФ, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, а также членом Ученого совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий научно-исследовательского института медицины труда им. Н. Ф. Измерова.

При непосредственном участии Вадима Валентиновича в 80–90-е годы прошлого века был выявлен "нулевой пациент", расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом, добавили в Роспотребнадзоре

За свою жизнь эпидемиолог издал более 700 научных публикаций и работ, 2 монографии, 2 книги и 4 учебных пособия. Он также является автором 6 изобретений.