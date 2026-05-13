Стало известно о смерти ведущего "До и после полуночи" Владимира Молчанова Телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет

Москва13 мая Вести.Ведущий программ "До и после полуночи", "Время" и "90 минут" Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни.

Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.

СМИ несколько раз за последние годы сообщали о госпитализации Молчанова. В 2021 году ему провели операцию по пересадке печени, а через год он перенес инфаркт, пишет Telegram-канал Mash.

Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима написал Рост

Владимир Молчанов получил известность в конце 1980-х годов как автор и ведущий информационно-развлекательной программы советского Центрального телевидения "До и после полуночи", выходившей в прямом эфире. Он также был ведущим таких программ, как "90 минут" и "120 минут".

Журналист родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1973 году он окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, получив специальность "Нидерландский язык и литература".

С 1973 по 1986 год Молчанов трудился в агентстве печати "Новости", где занимал должности редактора, переводчика и корреспондента в Нидерландах.

В период с 1975 по 1981 год он активно занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений, по результатам которых вышла книга очерков "Возмездие должно свершиться".

В 1987 году Молчанов присоединился к редакции программы "Время" на Центральном телевидении СССР, где вел передачу "До и после полуночи".

В 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне "Россия") и REN TV. Он продолжал вести программу "До и после...", создал цикл передач памяти советских композиторов "Помню... Люблю..." и серию интервью "И дольше века...".

В 2000-х годах Владимир Молчанов работал на различных телеканалах, где вел программы "Частная жизнь" ("Россия"), "Полуночники" и "По душам с Владимиром Молчановым" ("Мир"), а также возобновил "До и после..." на канале "Ностальгия".

В 2010-х годах он руководил мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

За свою карьеру Молчанов стал автором не менее 20 документальных телефильмов.