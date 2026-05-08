Не стало бывшего корреспондента программы "Время" Владимира Федорова Скончался бывший корреспондент программы "Время" Владимир Федоров

Москва8 мая Вести.Журналист, бывший редактор и корреспондент программы "Время" Владимир Федоров скончался в возрасте 88 лет. Об этом в Telegram-канале сообщает Союз журналистов России.

Федоров закончил факультет журналистики Уральского государственного университета, проработал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения 52 года, 35 лет - в программе "Время". Заведовал корпунктами в Киргизии. Был удостоен звания "Заслуженный журналист Киргизской ССР".

За время работы в Киргизии в системе Госкино СССР снял 20 документальных фильмов. Финалист премии ТЭФИ 1997 года в номинации "Лучший репортер".

2010-2015 год - шеф-редактор службы документальных фильмов телеканала "Россия 1". Вывел в эфир около полусотни документальных фильмов говорится в сообщении

Союз журналистов России выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Григорьевича Федорова.

Церемония прощания пройдет в Николо-Архангельском крематории 11 мая в 13.30.