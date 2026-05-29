Москва29 мая Вести.Бывший главный редактор издания "Советский спорт" Александр Козлов скончался в возрасте 79 лет. Печальная новость появилась на сайте газеты.

Он пришел в "Советский спорт" со своей командой поздней осенью 1998 года. Набирал молодежь едва ли не с улицы, главное, как он говорил, "чтоб глаза были горящие"… Он же был пионером той нашей "Совспортовской" команды говорится в некрологе

Редакция издания выразила соболезнования родным и близким Александра Васильевича.

Козлов был главным редактором "Советского спорта" с августа 2001 по декабрь 2003 года. В издание он пришел из еженедельника "Экспресс-газета". К началу 2000-х годов тираж еженедельника "Советский спорт – Футбол" достиг 230 тысяч экземпляров, а ежедневную газету покупали более 100 тысяч читателей.

Александра Васильевича похоронят 1 июня.