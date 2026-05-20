Москва20 маяВести.Академика РАН Вадима Покровского, скончавшегося 20 мая, похоронят на Троекуровском кладбище. Таковы предварительные данные, полученные ТАСС от источника из окружения академика.
Панихида по академику Покровскому планируется в храме на Троекуровском кладбище 23 мая, в субботу, в 12 часовсообщил источник
21 мая станут известны точные время и место прощания, отметили в РАН.
Выдающийся эпидемиолог, заведующий научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом, действительный член РАН Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни.