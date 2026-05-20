Прощание с академиком РАН Покровским запланировано на Троекуровском кладбище

Москва20 мая Вести.Академика РАН Вадима Покровского, скончавшегося 20 мая, похоронят на Троекуровском кладбище. Таковы предварительные данные, полученные ТАСС от источника из окружения академика.

Панихида по академику Покровскому планируется в храме на Троекуровском кладбище 23 мая, в субботу, в 12 часов сообщил источник

21 мая станут известны точные время и место прощания, отметили в РАН.

Выдающийся эпидемиолог, заведующий научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом, действительный член РАН Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни.