Прощание с телеведущим Молчановым пройдет в Москве в церкви Космы и Дамиана

Москва14 мая Вести.Тело Владимира Молчанова кремируют после отпевания в московской церкви Космы и Дамиана, сообщил РИА Новости его друг – журналист Юрий Рост.

О смерти известного телеведущего и автора программы "До и после полуночи" стало известно 13 мая. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. У телеведущего был один из сложных видов рака.

Прощание с Владимиром Молчановым состоится 15 мая в 12.00 в Москве, в церкви Космы и Дамиана в Шубине.

Он также уточнил, что церемонии захоронения после отпевания не будет, эта процессия состоится позже.