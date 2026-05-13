У Владимира Молчанова был один из сложных видов рака

Москва13 мая Вести.Телеведущий Владимир Молчанов, о смерти которого стало известно 13 мая, перенес пересадку печени пять лет назад из-за онкологического заболевания. Онколог Евгений Черемушкин объяснил в беседе с aif.ru, о каком виде рака может идти речь.

Автор программы "До и после полуночи" ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью, ему было 75 лет. В последние годы его здоровье ухудшилось, он перенес инфаркт. В 2025 году Молчанова несколько раз забирали в больницу с сильными болями в животе.

По словам Черемушкина, у Молчанова мог быть первичный рак печени. И речь идет не о любом онкологическом заболевании, ведь при такой операции должно быть сочетание факторов.

Печень относится к системным фильтрам, отметил специалист. Опухоль в дальнейшем начинает мигрировать отдельной группой клеток по лимфатическим путям, в результате попадая в лимфоузлы. После этого формируются метастазы.

Лимфатическая система попадает в кровеносную, а последняя - замкнута. Лимфатическая омывает все ткани, органы, это такой своеобразный чистильщик организма. Он собирает все что ни попадя и выносит в кровоток, а уже оттуда все идет в те самые системные фильтры. Обычно это печень, легкие, кости скелета отметил онколог

По его словам, речь еще может идти и об онкологии, при которой опухоль обладает потенциалом метастазирования.