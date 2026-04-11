Симоньян раскрыла, что стало причиной ее онкологического заболевания

Москва11 апр Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что причиной ее онкологического заболевания стали нервы и постоянные переживания.

По словам журналистки, у нее не было генетических предпосылок для развития рака.

Не все болезни от нервов, но моя - точно. Мне это сказали все онкологи. Это 100% нервы... Это ураганное течение онкологии, вызванное переживаниями сказала Симоньян в эфире одного из федеральных телеканалов

Журналистка также поделилась, что не может полностью восстановиться после курса химиотерапии и находится под постоянным контролем врачей.

В сентябре 2025 года Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Позже она рассказала, что проходит курс лечения от рака.