Москва19 апрВести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, которые проходят лечение от онкологического заболевания. Она призвала слушать докторов и не прекращать бороться.
Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят. Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесьсказала она в эфире одного из федеральных телеканалов
Симоньян подчеркнула, что даже при наличии онкологии есть очень большие шансы жить.
Маргарита Симоньян начала лечение от рака груди в сентябре 2025 года. По ее словам, у нее не было генетических предпосылок для развития онкологии. Причиной возникновения заболевания она назвала нервы и постоянные переживания.