"Вы не виноваты": Симоньян обратилась к женщинам, которые борются с раком Симоньян обратилась к женщинам, которые проходят онкологическое лечение

Москва19 апр Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к женщинам, которые проходят лечение от онкологического заболевания. Она призвала слушать докторов и не прекращать бороться.

Я хочу подбодрить женщин, которые через это проходят. Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь сказала она в эфире одного из федеральных телеканалов

Симоньян подчеркнула, что даже при наличии онкологии есть очень большие шансы жить.

Маргарита Симоньян начала лечение от рака груди в сентябре 2025 года. По ее словам, у нее не было генетических предпосылок для развития онкологии. Причиной возникновения заболевания она назвала нервы и постоянные переживания.