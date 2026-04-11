Симоньян рассказала, что не может полностью восстановиться после химиотерапии

Москва11 апр Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что не может в полной мере восстановиться после курса химиотерапии.

По ее словам, она находится под постоянным контролем врачей.

Никак я не восстанавливаюсь, как положено. Пью таблетки, которые мне прописали минимум на пять лет сказала Симоньян в эфире одного из федеральных телеканалов

В сентябре прошлого года Симоньян сообщила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Позже ей успешно провели операцию. В конце сентября журналистка рассказала, что проходит курс лечения от рака.