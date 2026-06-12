Путин заявил, что РФ будет наращивать ответные удары по Украине Путин: российские войска будут наращивать ответные удары

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО заявил, что РФ будет наращивать удары по украинской инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ.

Глава государства отметил, что киевский режим расширяет применение БПЛА самолетного типа, используя их в атаках на гражданские объекты РФ. По словам Путина, это делается для того, чтобы внести раскол в российское общество.

Будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты сказал президент

Путин подчеркнул, что Киеву не удастся решить ни задачу разобщения российского общества, ни задачу нанесения ущерба России в экономической сфере — по крайней мере, того ущерба, которого украинские власти добиваются.